Gewonde bij ongeluk met quad na motortreffen in Holwerd

Friesche Motor Riders

Op de ontmoeting van de Friesche Motor Riders kwamen donderdagavond honderden mensen af. De ploeg hoopte op 500 motorrijders. Het is nog niet bekend of dat is gelukt.

De organisatie riep vooraf de motorrijders op zich op de openbare weg normaal te gedragen vanwege politiecontroles. Op verschillende locaties stonden politieagenten klaar met laserguns.