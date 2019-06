Justitie wil jaar celstraf voor kopschopper uit Heerenveen

Het slachtoffer zou in het Engels vervelende dingen hebben gezegd tegen de verdachte. Daarop reageerde de verdachte: "Ik dacht: het gaat me niet gebeuren dat hij me hier gaat neersteken", zei de man uit Heerenveen in de rechtbank.

Na de eerste klap viel het slachtoffer op de grond. Daar zou hij nog een paar trappen tegen zijn hoofd hebben gekregen.

Drugs- en alcoholverbod

De verdachte heeft bijna een jaar in voorarrest gezeten. De officier eist een celstraf van dezelfde lengte en acht maanden voorwaardelijk. Bovendien wil hij dat de verdachte een verbod krijgt voor het gebruiken van drugs en alcohol en dat hij behandeld wordt.

De rechtbank van Leeuwarden doet op 20 juni uitspraak in de zaak.