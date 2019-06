Familie haalt geld op tegen kanker: "Zo mooi dat ze dit nog mee mocht maken"

De tocht kreeg aan het eind nog een aparte wending, vertelt Willem van der Pol. "De laatste etappe zijn we gestart bij onze tante thuis. Dat was een heel emotioneel, maar ook heel mooi moment, dat onze tante dit nog mee mocht maken. Ze was ernstig ziek. Toen zijn we naar Woudsend gerend en de tocht volbracht. Een dag later is onze tante overleden."

"Later denk je daarover na: wie heeft nu een grotere prestatie geleverd?", vertelt Van der Pol. "Dat was onze tante. Het was voor haar heel zwaar, maar ze heeft het gered. Ze heeft het mee kunnen maken. Ze heeft gezien hoe iedereen erachter stond. Dat was hartverwarmend."

Waardevol weekend

Voor de hele familie was het weekend dus ook heel dubbel. "Het was een heel droevig einde, maar de estafette was heel mooi om te doen. Zoveel energie van gekregen. We hebben gelachen en we hebben verdrietige momenten meegemaakt. Maar als je kijkt hoeveel mensen er waren en hoeveel donaties we binnen hebben gekregen... het streefbedrag was 2.000 euro en we hebben nu bijna het tienvoudige. Een heel waardevol weekend dus."