Urgenda: hoger waterpeil in natuurgebieden op veen en beloning voor boeren

Als symbool overhandigde Urgenda-directeur Marjan Minnesma donderdag een boerd met het idee voor de waterpeilverhoging aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minnesma deed dat op de boerderij van Sjoerd Miedema uit Haskerdijken.

Hoog peil

Miedema heeft een grote biologische boerderij met meer dan 260 koeien en hij boert extensief. Al jaren werkt hij succesvol met een hoge waterstand. Maar in het kader van de ideeën van Urgenda verhoogt hij het peil nog zo'n 10 centimeter. "We willen gewoon kijken of het kan. En als het niet kan nu dan kan het niet, dan weten we dat", zegt Miedema. De bioboer vindt dat de uitstoot van CO2 op veengrond volledig moet stoppen.

Alle boeren

Minnesma is blij met boeren als Miedema, die hun land voor een deel als natuurgebied gebruiken. Volgens haar laat Miedema zien dat het kan en dat het ook nog economisch haalbaar is,