Friese brandweer bij brand in Drents centrum voor verstandelijk gehandicapten

RTV Drenthe meldt dat de brand intussen onder controle is. De brand was ontstaan in een kamer van de GGZ-instelling. Toen de afdeling ontruimd werd, bleek dat één persoon aanwezig was. Die is in veiligheid gebracht.

Brandweerploegen uit Fryslân en Drenthe werden opgeroepen om de brand uit te maken. Een traumahelikopter is ook ter plaatse, net als ambulances en veel politie.