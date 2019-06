Noardeast-Fryslân naar Raad van State om Dokkumer Reigersbrug hoger te maken

De fietsersbond had bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken en heeft daar in april dit jaar gelijk in gekregen van de rechter. Die zei toen dat de gemeente een nieuw plan voor de brug moet maken.

Slepende zaak

Er wordt al sinds 2016 gepraat over de Reigersbrug. Nu de gemeente naar de Raad van State stapt om toch gelijk te krijgen, wordt de zaak nog meer op scherp gezet.

De fietsersbond is daar ontzettend teleurgesteld over. Zij schrijven in een persverklaring dat ze graag met de gemeente in gesprek waren gegaan om tot een fietsvriendelijke oplossing te komen.