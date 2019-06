Opknapbeurt voor buitengebouwen Fogelsangh State in Veenklooster

In de ijskelder die wordt gerenoveerd werd vroeger eten bewaard. Het ijs werd in de winter in blokken uit de vijver gehaald. Het opknappen van de ijskelder is deel van een groter project. Ook de hermitage, de theekoepel en de houten schuur in het park worden gerenoveerd.

Opknapbeurt

Het park is ongeveer tweehonderd jaar geleden aangelegd door de befaamde architect Roodbaard en is nodig aan een opknapbeurt toe. "We hebben het verloederen gekeerd en zijn nu heel blij met de werkzaamheden. Dit doet mij goed", zegt beheerder Ljibbe Rekker.

Volgende week 15 juni gaat het bos weer open voor publiek. Het bos is open tot en met 15 maart 2020. Daarna gaat het weer dicht tot 15 juni 2020 in verband met de broedperiode van vogels.