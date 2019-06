Schrijversbuurt kritisch op nieuwbouwplannen Cambuurstadion

Bewoners van de Schrijversbuurt maken zich zorgen over de nieuwbouw van het Cambuurstadion. In een brief aan de gemeenteraad stellen 116 bewoners dat ze niet tegen de ontwikkeling van het WTC-Cambuurgebied zijn, maar dat ze zich wel ernstig zorgen maken. Het gaat dan om geluidsoverlast, verkeersdrukte, parkeergelegenheid, bereikbaarheid van hulpdiensten en schade aan hun huizen door bouwactiviteiten.