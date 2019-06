Schrijversbuurt-bewoners willen maatregels bij nieuw WTC-gebied: "Wij woonden hier eerst"

'Onderzoeken niet goed'

Volgens de bewoners zijn verschillende onderzoeken die door de gemeente zijn uitgevoerd, niet goed gedaan, waardoor er een vertekend beeld is ontstaan. Ze willen dat de onderzoeken opnieuw worden gedaan of dat er second opinions komen.

Zo schrijven de bewoners dat er bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de verwachte geluidsoverlast is uitgegaan van verkeerde aannames en uitgangspunten en dat het niet volledig is.