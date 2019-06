Volleybalzusjes Jasper verliezen met Nederlands team van Japan

De Nederlandse volleybalvrouwen, met de Sneker zusjes Marrit en Hester Jasper, hebben opnieuw verloren in de Nations League. Japan won in 3 sets. Nederland speelt de wedstrijden om de Nations League met een sterk verjongd nationaal team, met Marrit Jasper als de meest ervaren speler. Zij is in Hongkong ook aanvoerder en begint steeds in de basis.