Jeroen Otter blijft langer aan als shorttrackbondscoach

Als de Spelen in 2022 plaatsvinden, is Otter dus al twaalf jaar bondscoach. Maar, volgens hem is de houdbaarheidsdatum nog niet bereikt. "Dat heb ik mezelf ook afgevraagd, maar de resultaten laten zien dat het niet het geval is. Lara van Ruijven wordt op de 500 meter wereldkampioen en Suzanne Schulting die de wereldtitel pakt. Het gevoel dat het nog niet uitgewerkt is, heb ik zelf ook", zo zegt Otter, die het komende shorttrackseizoen vijf nieuwe schaatsers in de nationale ploeg krijgt.

Het gaat om Georgie Dalrymple, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma bij de vrouwen. Bij de mannen wordt de selectie aangevuld met Bram Steenaart en Melle van 't Wout.