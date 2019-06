GroenLeven stopt als hoofdsponsor van Sportclub Heerenveen

GroenLeven laat via woordvoerder Maarten de Groot weten dat ze het jammer vinden dat er een einde komt aan de samenwerking, maar dat ze niet kunnen voldoen aan de eisen van SC Heerenveen. "Wij betalen een significant bedrag per jaar (500.000 euro per jaar red.), maar Heerenveen heeft ons laten weten dat ze een substantieel hoger bedrag willen. Bijna een verdubbeling. Dat is voor ons onbespreekbaar."

Overeenkomst

Sinds 2016 is GroenLeven hoofdsponsor van SC Hearrenfean. Er wordt afgesproken dat GroenLeven 500.000 per jaar betaald. Bovendien is er een bonus van 250.000 euro per jaar als het de sportclub lukt, via de gemeente Heerenveen, een veld te regelen waarop GroenLeven zonnepanelen kwijt kan. Beide partijen ondertekenen een overeenkomst van drie jaar, met de intentie om als het contract afloopt opnieuw met drie jaar te verlengen, tegen marktconforme tarieven.

Relatie onder druk

Eind vorig jaar komt de relatie tussen Heerenveen en GroenLeven onder druk te staan. Volgens de hoofdsponsor zijn er afspraken gemaakt met algemeen directeur Luus Eisenga, dat er zonnepanelen op het Abe Lenstrastadion komen te liggen.

Heerenveen zegt echter dat ze die afspraak niet kunnen nakomen, omdat niet de club maar Sportstad Hearrenfean eigenaar is van het stadion. Er is daarna een aanbestedingsprocedure opgestart waarbij elk bedrijf evenveel kans heeft op de opdracht. "Daar hebben wij ons toen zeker over verbaasd", zegt Maarten de Groot

Geen verlenging

Het contract met GroenLeven loopt eind deze maand af. Beide partijen zijn lang met elkaar in gesprek geweest over verlenging. Omdat Heerenveen nu een veel hoger sponsorbedrag verlangt, verdwijnt de naam van GroenLeven van het shirt.

"Het voelt een beetje alsof je lang achter het mooiste meisje van de klas aan zit, maar dat zij uiteindelijk niet wil. Dan houdt het op." De Groot wil benadrukken dat GroenLeven verbonden blijft aan SC Heerenveen. "Wij gaan daar vanmiddag over in gesprek, maar het is absoluut onze intentie om sponsor te blijven van de club die ons na aan het hart ligt."