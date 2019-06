Fries op Omaha Beach: "Buitengewoon indrukwekkend"

"Ik sta nu op Omaha Beach", zo zei Rigter donderdagochtend bij Omrop Fryslân. "We hebben net een herdenking gehad bij het Monument of the Braves. Daar staat een beeld van een soldaat die een gewonde kameraad meesleept het strand op. Er is vanmorgen een herdenking van kinderen en kleinkinderen van veteranen die daar 75 jaar geleden geland zijn."

"Vrijheid niet vrijblijvend"

Voor Rigter voelt het bijzonder dat hij erbij is in Normandië. "We leven met elkaar al een tijd in vrijheid in Europa, maar het is niet vrijblijvend. Het is mooi om hier met zoveel gelijkgestemden bij elkaar te staan. De bevrijding begon feitelijk hier op dit strand, 75 jaar geleden. Ik ben geroerd en geraakt om hier vandaag te mogen zijn.