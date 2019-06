RSG Simon Vestdijk in Franeker overweegt leerlingenstop

Omdat de school bewust heeft gekozen voor kleinschaligheid, komen de grenzen nu in zich en wordt een leerlingenstop overwogen. Dat er meer aanmeldingen zijn, is opmerkelijk, omdat het aantal kinderen in de gemeente de afgelopen jaren met 25 procent is afgenomen.

Uit onderzoek blijkt dat ouders de sfeer op school heel belangrijk vinden en daarom vaak kiezen voor het Simon Vestdijk. In 2018 is de school door het tijdschrift Elsevier uitgeroepen tot 'superschool 2018', wat aangeeft dat de school tot de beste scholen van Nederland behoort.