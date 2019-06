Zeehondenpup doodgebeten door hond op Terschelling

Zeehondenopvang Terschelling houdt in de gaten waar er op het eiland pups zonder moeder rondzwemmen en helpt die diertjes veilig terug te keren in de vrije natuur. Dit exemplaar werd afgelopen vrijdag gezond aangetroffen ter hoogte van paal 15. De huiler had nog een verse navelstreng en kon dus niet ouder zijn dan 24 uur.

Diezelfde dag ging de opvang weer langs en toen leek alles goed te gaan. Op zaterdagochtend werd er nog een controle uitgevoerd, maar toen bleek dat het diertje niet meer leefde, omdat het was doodgebeten door een hond.

Boos

Het bericht levert veel emotionele reacties op op Facebook. Veel mensen zijn boos op en roepen op dat hondeneigenaren hun hond aan de lijn moeten houden. Of de gemeente daar gehoor aan zal geven, is niet bekend.