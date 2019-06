Geurts en Spitse kijken uit naar WK: "Mooi om op zo'n groot podium te spelen"

Wereldkampioen?

De vraag is of de hoge verwachtingen van Nederland realistisch zijn. Naast Europese toplanden als Duitsland en Noorwegen, doen ook grote voetballanden als Amerika en Japan mee. Spitse wil geen doelstelling aan haar ploeggenoten meegeven. "We moeten het wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken. We hebben een goede groep met veel kwaliteiten en als we samen blijven, kunnen we heel ver komen. We moeten ons ding doen en dan zien we wel waar het eindigt."

Geurts staat er hetzelfde in. "We nemen het stap voor stap. Dat is heel cliché, maar werkt het beste. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd en we zien wel waar het schip strandt, als het gaat stranden. Je moet wat geluk hebben en in een flow terechtkomen."