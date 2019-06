Zo'n 70 Friezen beklimmen donderdag Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker

Wybregje doet, net als haar schoonzusje, voor de eerste keer mee aan de Alpe d'HuZes, voor haar moeder is het de tweede keer. De drie begonnen donderdagochtend al vroeg aan hun tocht. "Het is zwaar, maar eigenlijk best vol te houden", verteld Wybregje terwijl ze de berg beklom.

"Er komt ook een stukje emotie bij. Onderweg hoor je verhalen van iedereen over hun redenen waarom ze meedoen. Iedereen kent wel iemand die de ziekte heeft."