Dode en gewonde bij brand in zorgcomplex in Sint Nicolaasga

De brand brak rond 22.30 uur uit in een van de appartementen. Over de oorzaak kon de brandweer woensdagnacht nog niks zeggen. Onderzoek moet daar donderdag meer duidelijkheid over geven.

Hoewel de brand niet groot was, schaalde de brandweer al snel op naar GRIP 1, vanwege de kwetsbare bewoners en onduidelijkheid over het aantal mensen dat in het gebouw aanwezig was.

Rond 23.30 uur was de brand onder controle. De omliggende appartementen leken niet of niet zwaar beschadigd. Maar de bewoners mochten na de brand niet naar huis, in afwachting van onderzoek naar eventuele schadelijke stoffen.