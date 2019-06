De Molkfabryk moet culturele huiskamer van Burgum worden

Horeca, kleine ondernemers, de huiskamer van Burgum, een muziek- en cultureel podium, het moet allemaal een plek krijgen op het terrein van 22.000 vierkante meter. De eerste tonnen aan geld zijn al binnen, maar het is intussen een miljoenenplan geworden.

Het terrein en alle bebouwing erop is van één persoon, die het daar eerder ook heeft geprobeerd met de Action Factory. Dat lukte toen niet met concerten en dergelijke, maar vijf jaar geleden kwamen de eerste ideeën om het veel breder aan te pakken en daar lijkt nu schot in te komen.

De drie drijvende kracht achter het plan zijn Dirk Bruinsma, Jan Arnoldus Boom en Adriaan Groffen. Zij beheren de stichting die onder andere met de gemeente het project verder zal ontwikkelen. Een exacte planning is er niet gemaakt, maar de drie hopen dat, nu het eerste geld er is, de plannen in een stroomversnelling komen.