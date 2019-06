Inslagen van bliksems registreren, hoe werkt dat?

Voor de bliksembeveiligers is het ideaal om precies te weten waar de bliksem inslaat en misschien wordt het in de toekomst ook mogelijk om zo'n inslag te voorspellen. De informatie over het onweer komt rechtstreeks binnen bij het bedrijf. ""Ik kan niet voorspellen of het vanavond of morgen gaat onweren, maar ik kan wel echt live zien of de inslagen nu op Ameland zijn of in Zuid-Limburg", zegt Sijbring.

Met die kennis beveilig en waarschuwt het bedrijf ook festivals, zodat die passende maatregels kunnen nemen bij noodweer.