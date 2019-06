Zusjes Jasper verliezen met volleybalvrouwen in Nations League ook van China

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben ook de tweede wedstrijd in Hongkong verloren. Gastland China was in het duel in de Nations League veel te sterk, 3-0 (25-16, 25-19 en 25-19). Bij Nederland startte de Friezin Marit Jasper in de basis, haar jongere zusje Hester Jasper mocht in de tweede en derde set invallen.