Ooststellingwerf maakt balans op na storm: 44 bomen om en tientallen beschadigd

Wethouder Jouke Jongsma zegt dat er zo'n 44 bomen zijn omgewaaid in zijn gemeente en dat kunnen er volgens hem nog wel meer zijn. Verder zijn er tientallen bomen zwaar beschadigd geraakt en is er een aantal dat om dreigt te vallen. Jongsma: "Die worden kaal gemaakt, om ervoor te zorgen dat ze geen gevaar meer opleveren, en waar mogelijk worden ze weggehaald."

Aan de Wester Es in Appelscha waaiden vijftien bomen om, sommigen van bijna honderd jaar oud. Eén van de bomen waaide op een huis, wonderlijk genoeg raakte er niemand gewond. Ook op een aantal andere plaatsen waaiden bomen om, zoals in Donkerbroek, Oosterwolde, Makkinga en Waskemeer.

Volgens de wethouder werd er meteen actie ondernomen na de eerste meldingen van stormschade. "Er zijn meteen drie hoogwerkers en houtversnipperaars ingezet." Bovendien heeft de gemeente regionale aannemers ingeschakeld voor het opruimen en was 75 procent van de eigen mensen van beheer en onderhoud de hele dag in touw om te voorkomen dat er de komende nacht opnieuw bomen om kunnen vallen. Jongsma: "We zijn natuurlijk heel blij dat er niemand gewond is geraakt. Dat staat voorop, want het had heel anders gekund."

Woensdagnacht is er opnieuw kans op zwaar weer met onweer, hagel en windstoten. Verder valt er veel regen met kans op wateroverlast, verwacht weerman Piet Paulusma.