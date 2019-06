Eerste gesprekken met vissers over vergoeding door containerschade 'positief' verlopen

Tussen 2500 en 6500 euro

De schadebedrijven van de vissers die tot nu toe een gesprek hebben gehad, verschillen nogal, maar liggen tussen de 2500 en 6500 euro.

De vissers kunnen later nog een rol spelen bij een proef waarbij kleinere ladingsrestanten van de zeebodem gehaald worden. Berends hoopt daarover later deze maand het gesprek aan te gaan met BMT. Er is nu nog geen geld overgemaakt en met nog lang niet alle betrokken vissers is gesproken over de schade. Maar de eerste indruk is goed.