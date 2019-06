Hans de Boer (VNO-NCW) over pensioenakkoord: "Het heeft veel nachtrust gekost"

En in mindere tijden kan het pensioen omlaag gaan. Nu moeten de vakbonden het nog aan de leden voorleggen. Hans de Boer uit Witmarsum is blij met het nieuwe akkoord. Hij is de voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

"Als werkgevers zijn we blij dat het zover is gekomen. Het is maatschappelijke winst en ook economische winst. Vooral maatschappelijk was er lang onrust over de pensioenleeftijd, de hoogte en hoe om te gaan met zware beroepen. Het is niet alleen een plan, maar het geeft antwoorden op vragen die te maken hebben met de vergrijzing. Er komt ook veel geld bij. Dit hele plan kost vier miljard euro extra per jaar structureel. Dat geld kunnen we nu niet meer uitgeven aan andere zaken als infrastructuur en veiligheid."

Dat is de moeite waard, want het gaat iedereen aan volgens De Boer. "Oudere mensen maken zich zorgen, jongeren moeten premies betalen, maar hoe komt het met mijn pensioen, hoe lang moet ik doorwerken? Op al zulke vragen hebben we nu antwoord, dit stuk moet rust geven. Het is een investering in onze sociale infrastructuur."

Vijf jaar was De Boer bij de onderhandelingen betrokken. "Anderen hier op kantoor zijn er al negen jaar mee bezig." De financiële middelen zijn nu iets ruimer, dus daarom is het plan er nu eindelijk. "Het heeft veel nachtrust gekost."