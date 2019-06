Omrop Fryslân televisie in toekomst mogelijk op NPO 3

De coalitiepartijen zijn het eens geworden over veranderingen bij de publieke omroep. Dat betekent onder andere een heel andere invulling van NPO 3. Maar er zou ook een akkoord zijn over het schrappen van de reclameblokken op tv tot 20.00 uur. Ook de reclame op internet zou verdwijnen.

Wat de consequenties voor de regionale omroepen zijn, is nog niet duidelijk. Minister Slob werkt nog aan een brief aan de Tweede Kamer, zegt zijn woordvoerder tegen de NOS. Het is nog onduidelijk wanneer de brief wordt verstuurd.

Nog geen reactie regionale omroepen

De regionale omroepen reageren nog niet en wachten eerst de brief van de minister af.

Omrop Fryslân zendt bij wijze van proef sinds 1 april al het nieuwsprogramma 'Kijk op Fryslân' uit, na het NOS-journaal van 18.00 uur op NPO 2.