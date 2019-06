Stefan Boersma strijdt in juli met Nederlands CP-voetbalteam om WK-winst

"Bij mijn geboorte heb ik een hersenbeschadiging opgelopen", begint Boersma over zijn handicap. "Dat heeft als gevolg dat ik een mororische beperking aan mijn rechterkant heb. De fijne motoriek is daardoor wat minder en ik heb wat minder kracht aan deze kant."

"Aan de buitenkant zie je niet dat ik een handicap heb, of je moet er echt naar kijken. Als ik bijvoorbeeld een dokter een hand geef, zien zij het wel direct."

Voetbal is altijd een passie geweeest

Boersma speelt zijn wedstrijden gewoonweg bij het tweede van SC Joure. Hij is al eens eerder opgeroepen voor de paralympische Oranje-ploeg. Er zijn in totaal 14 selectiespelers die aan het WK in Sevilla beginnen. Het voetballen is hem niet vreemd. "Mijn ouders zijn opgegroeid met voetbal en mijn broer voetbalt ook."

"Ik ben keeper geworden omdat ik motorisch minder was in het veld. Toen hebben ze me in het doel gezet. Dat vond ik heel leuk en bleek ik ook nog aardig te kunnen."

"Ik ben heel trots dat ik voor Nederland uit mag komen", zegt Boersma over zijn selectieplaats. "Op zo'n toernooi is het natuurlijk helemaal mooi." Voetballers kunnen zich aanmelden voor selectiedagen voor het team, maar dat had Boersma niet nodig. "Ze hebben mij gevraagd, zo'n tien jaar geleden. Ik ben bij de KNVB begonnen in de JO-17 en na de JO-19 vrij snel doorgeschoven naar de A-selectie."

Wat zijn de kansen?

Over de kansen van Oranje is Boersma niet pessimistisch, maar het wordt wel lastig. "Wij zitten bij Rusland, Thailand en Canada in de poule. Op het eerste oog geen grote voetballanden, maar Rusland is de Wereld- en Europees kampioen en heeft de Olympische Spelen gewonnen, dus dat wordt een lastige wedstrijd. Wij moeten zorgen dat we de andere twee potten winnen en dan naar de kwarfinale gaan."