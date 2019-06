Nick Veenstra wordt nieuwe programmeur poppodium Asteriks

Veenstra is bekend als lid van de band The Future's Dust. Verder is hij sinds 2018 programmeur bij het Leeuwarder festival Welcome to the Village. "In Leeuwarden mag nog wel wat meer gebeuren op gebied van bijvoorbeeld hiphop, soul en neoklassiek. Ook is het spannend om met live acts in techno en house te blijven experimenteren onder de vlag van Club Asteriks", laat Veenstra weten.

Ook wil Veenstra bands uit de regio kansen geven: "Een broedplaats in Leeuwarden waar de focus op popcultuur ligt, zou al een mooie aanvulling zijn op bijvoorbeeld de podia en de Academie voor Popcultuur."