HEA! "Elke plant is een belofte"

Fran Heemskerk uit Leeuwarden is gek op planten en heeft heel veel stekjes. Eerst deelde ze de stekjes onder vrienden en familie uit, maar toen die niet meer hoefden, is ze een handeltje begonnen. "Elke plant belooft iets. Dat uit een zaadje zoiets moois kan komen". Fran werkte 32 jaar als salesmanager, maar daar had ze geen zin meer in. Ze is op zoek naar werk waar ze gelukkig van wordt. Ze wordt gelukkig van het werken met haar stekjes, maar ja, het moet ook iets opleveren.