Nard Brandsma wil op spikes naar fierljeprecords

In de winter traint Nard Brandsma op de atletiekbaan op spikes, en dat bevalt heel goed. Het hardlopen gaat vlugger, en als je die snelheid meenemen naar de schans kan de pols een stuk verder staan en is een hogere afstand mogelijk. "De spikes zijn een upgrade van mijn outfit, het rent supermooi! Het klimmen lukt nog niet helemaal...", zegt hij zelf.

Te weinig grip in de pols

