Uitspraak in schietpartij Thialf-zaak: 30 maanden cel

Bert Jonker, directeur van schaatssponsor Clafis, wilde op 7 januari 2017 naar huis toen hij bij het Thialfstadion in Heerenveen werd aangesproken door de verdachte. Die wilde verhaal halen over de mislukte overname van zijn bedrijf. Daarbij is geschoten en raakte Jonker gewond aan zijn hand.

Beide mannen hebben over wat er precies is gebeurd die avond een totaal ander verhaal. Jonker zegt dat de verdachte een pistool trok, de verdachte zegt dat het juist Jonker was die een wapen bij zich had. De rechter vond de verklaring van Jonker geloofwaardiger. Hij achtte zware mishandeling bewezen.

De verdachte moet 8.000 euro schadevergoeding betalen en moet meteen de cel in.

De verdachte Charles van der W. is na het incident gevlucht. Via België kwam hij in Spanje terecht. Daar is hij opgepakt en uitgeleverd aan Nederland.