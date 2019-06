Stormschade in Appelscha: vijftien bomen omgewaaid

Een krantenbezorger was om half vijf al op de weg. Hij schrok van wat hij zag. "Van de rotonde tot de Posthoorn lagen de bomen om. Verderop helemaal niet."

Een huis in aanbouw is op het nippertje aan een boom ontkomen. "Dat had heel anders kunnen aflopen. Het is net goed gegaan, de boom is langs de kraan gegaan. Ik dacht vanochtend: ik moet maar even gaan kijken. De hele straat was een grote ravage. De wortels zijn allemaal doodgegaan door het asfalt."

Eén huis is getroffen door een boom die dwars door het dak van een slaapkamer heen ging. Het is een wonder te noemen dat niemand gewond is geraakt, want het kind dat daar normaal gesproken slaapt, lag in het ziekenhuis.