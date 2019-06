Het kabinet heeft toegezegd dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog zal gaan. Voor elk jaar dat we langer leven, gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog en niet met een jaar, zoals nu nog het geval is.

Referendum

FNV heeft het principe-akkoord dinsdagavond voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de leden. "Er zitten goede dingen in het pensioenakkoord, maar ook mindere", zegt bestuurder Minke Jansma van FNV. "Het akkoord zal in een referendum voorgelegd worden aan onze leden. Daarna komt er een definitief besluit over of wij hier wel of niet akkoord mee gaan."

Wat Jansma zelf van het akkoord vindt, wilde het bestuurslid niet zeggen, "maar het is beter dan wat er lag. Er is altijd discussie bij dit soort akkoorden. Er is negen jaar over gedaan. Het is een dossier met veel spanning erop. De een is er blij mee, de andere niet."

Ook de werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW hebben het principe-akkoord voorgelegd aan hun leden. Wanneer iedereen instemt. wordt het pensioenakkoord later op de dag gepresenteerd.