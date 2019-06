UPDATE: Scheepstra trekt zich terug voor bondspartij na boycotdreiging

De KNKB staat toe dat Scheepstra voor die vereniging kaatst, omdat ze heeft verklaard dat ze op een adres woont dat onder Huizum valt. Haar vriend Daniël Iseger woont op een adres dat onder Goutum valt. Iseger kaatste op 28 april in Weidum ook voor Huizum en is daarvoor geschorst voor drie wedstrijden. Iseger is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de strafcommissie.

Onder de dameskaatsers is veel ergernis ontstaan over deze kwestie. De meeste dames vinden dat hier bewust een loopje wordt genomen met de waarheid en dat nemen ze de afdeling Huizum en Manon Scheepstra erg kwalijk.

Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en zeiden dat er een boycot plaats zou vinden voor de bondspartij, wanneer de kaatsbond geen actie zou ondernemen tegen Huzum en Scheepstra. Zover komt het nu dus niet.