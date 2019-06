Eikenprocessierups terug in Leeuwarden

De aanwezigheid van de eikenprocessierups is goed te zien aan de aangevreten bladeren van de bomen. Ook aan de rupsen zelf; die kruipen achter elkaar aan (in processie). De rupsen zullen binnenkort in nesten bij elkaar in de bomen zitten.

Dan komt een gespecialiseerd bedrijf in actie om de nesten op te zuigen. Tot dit klaar is, worden de bomen met een lint aangegeven. Het is momenteel niet nodig om wegen en paden af zetten.

Haren van de rups kunnen voor jeuk zorgen.

Vorig jaar voor het eerst

Een jaar geleden werd de eikenprocessierups voor het eerst gesignaleerd in Leeuwarden. Toen was het in hetzelfde gebied in de stad.