Nieuwe coach voor Aris: "Bij hem hadden we het beste gevoel"

Voordat Naciri assistent was bij FOG Næstved was hij assistent en later hoofdcoach bij Leuven Bears in de Belgische eerste klasse. Met 27 jaar was hij de jongste coach in de geschiedenis van deze klasse.

Jonge spelers beter maken

Bestuurslid Sierd Dijkman is blij met de komst van Naciri. "Ferried is een jongen met ambitie. It is een jonge kerel die heeft laten zien dat hij jonge spelers beter kan maken. Hij moet hier, in samenwerking met Marlijn van der Meulen (bestuurslid technische zaken, red.), de selectie voor volgend seizoen samenstellen. Samen moeten ze bouwen aan een nieuwe organisatie voor de toekomst."

Over de ambities van Aris is Dijkman duidelijk. "Wij willen op termijn de aansluiting krijgen met de top vier van Nederland. Voor volgend seizoen betekent dat dat we bij de bovenste zes ploegen in de eredivisie willen eindigen."