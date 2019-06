Ooststellingwerf zet in op vergroten van biodiversiteit

Voorbeeld in de wijk

De bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid is één van de instanties die meewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. Zij hebben struiken geplant, zodat er meer vlinders en bijen komen.

"In februari hadden we bedacht dat we meer bijen en insecten in de wijk hebben wilden", vertelt Albert de Jong van de bewonerscommissie. "We kwamen erop uit dat we vlinderstruiken wilden uitdelen en dat is in de commissie besproken. In mei hebben we de struiken gratis uitgedeeld. En nu is het wachten op de vlinders."

In de wijk staan 1.400 woningen, de commissie heeft 250 planten besteld. "Mensen waren enthousiast, ze stonden in de rij bij het uitdelen. Na een half uur waren we ze kwijt. Bewoners spraken allemaal met elkaar en dat is mooi, want mensen die met elkaar praten, maken geen ruzie met elkaar. We hebben een mooie gezellige groene wijk."

Hij hoopt dat andere bewonerscommissie ook meedoen met dit project.