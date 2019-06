Ziekenhuis Nij Smellighe gaat eigen zonne-energie opwekken

Volgens het ziekenhuis geven de panelen op zonnige dagen voldoende energie om om alle energieslurpende apparaten zoals de MRI- en de CT-scan draaiende te houden.

Omdat de zon lang niet altijd schijnt, is de besparing op jaarbasis zo'n dertig procent, "maar met zonnepanelen alleen ben je er niet", zegt Folkert Brouwers van Nij Smellinghe. "Door kleine en grote aanpassingen aan en in het gebouw wekken wij in 2030 alle energie voor het ziekenhuis zelf duurzaam op en leveren wij ook duurzame energie aan de omgeving."

Daarnaast valt er voor Nij Smellinghe nog een wereld te winnen door besparingen, stelt Brouwers. "Bijvoorbeeld door de aanschaf van energiezuinige apparatuur, ledverlichting en goede isolatie. Daarnaast onderzoeken we hoe in de toekomst van het gas af te kunnen met bijvoorbeeld deelname aan geothermiebron."

Volledig energieneutraal

Het ziekenhuis wil door alle maatregelen in 2030 volledig energieneutraal zijn. Nij Smellinghe is niet het eerste ziekenhuis in Nederland waarvan het dak vol ligt met zonnepanelen. Sinds eind vorig jaar heeft het St. Antonius Ziekenhuis met vestigingen in Utrecht en Nieuwegein bijna vijfduizend panelen op het dak geplaatst.