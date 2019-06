Onweer en regenbuien zorgen voor schade in Fryslân

Het dak van een boerderij aan de Pipergeawei in Steggerda is door brand verloren gegaan. Het is niet bekend of het onweer de oorzaak was. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Meerdere korpsen zorgden ervoor dat niet de hele boerderij in vlammen opging.

Om uitbreiding van het vuur te voorkomen, is met in hoogwerker het dak voor een gedeelte gesloopt. Een persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. De weg was daarom een tijdlang afgesloten.