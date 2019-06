Overnachten in een zandtrechter: "Er gaat zo'n rust uit van het uitzicht over het Wad"

Mevrouw Graansma is lyrisch over het uitzicht. "Je hebt uitzicht over het hele Wad. Het eerste dat je 's ochtends doet, is de boel opengooien. Da zie je de bootjes op het water. Er gaat zo'n rust van uit. Het ontbijt wordt door de deur geschoven. We hebben heerlijk ontbeten met uitzicht op het Wad."

Ze hebben vanwege tijdgebrek geen gebruik gemaakt van de jacuzzi. "Het was mooi weer. In de middag hebben we op een terrasje gezeten en 's avonds zijn we uit eten geweest. We hadden nog wel een nacht kunnen blijven."