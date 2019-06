Anneke van der Zwaag had anderhalf jaar geleden nog kanker, maar zwemt de Elfstedentocht

Van der Zwaag werd een maand later geopereerd en dacht dat het daarmee klaar was. Maar in het jaar dat volgde kwam de kanker twee keer terug. "Ik kon de enen voet niet meer voor de ander zetten. Toen wist ik dat het niet goed was." In het ziekenhuis bleek dat de kanker nog meer uitgezaaid was, nu ook naar de hersenen. "Ik had nog een paar maanden, vertelden ze mij. Ze zeiden dat ik nadenken moest over hoe ik mijn afscheid wilde regelen", vertelt Anneke.