UPDATE: Vermiste jongen (16) uit Zutphen gevonden in Fryslân

De 16-jarige jongen werd sinds dinsdagochtend vermist. Hij was rond half zes op de fiets van huis gegaan in Zutphen. De politie had een Amber Alert uit laten gaan voor de jongen uit Zutphen. Zijn telefoon was uitgepeild in de omgeving van Eesveen. Dat ligt zuidoostelijk van Wolvega tegen de grens van Weststellingwerf aan. De politie heeft niet bekendgemaakt waar in Fryslân de jongen aangetroffen is.