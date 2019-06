Snelvaarproef op Burgumer Mar tussen 15 juni en 15 september

Snelvaren mag alleen tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Op dit moment mogen boten maximaal 9 kilometer per uur. In een speciale zone mogen ze sneller dan 20 kilometer per uur.

De proef duurt twee jaar. In die periode worden op verschillende plekken op het meer testen gedaan met snelvaren. Aankomende zomer ligt de snelvaarzone in het zuidwestelijke deel van het meer, volgend jaar in het zuidoostelijk deel. Daar is voor gekozen om goed te kunnen onderzoeken wat de effecten zijn op de natuur en de omgeving van het meer. Ook het geluid. de waterkwaliteit en de veiligheid worden in de gaten gehouden.

De gemeente Tytsjerksteradiel houdt voor en na de proef enquêtes onder mensen die in de omgeving van het meer wonen, onder watersporters en andere belanghebbenden, om te kijken wat hun ervaringen zijn.

De provincie controleert tijdens de proefjaren geregeld. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. Na de zomer van volgend jaar wordt de proef geëvalueerd en besluit de provincie of het snelvaren daarna officieel toegestaan wordt.