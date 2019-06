VIDEO: Jeugdinternational Dana Philippo terug op school in Burgum

De 17-jarige Dana Philippo uit Burgum speelt bij SC Heerenveen en bij Oranje onder 19. En ze maakt kans op selectie voor het EK O19 in juli in Schotland. Op haar oude middelbare school, het Singelland in Burgum, zijn ze ontzettend trots op hun oud-leerling. En Dana Philippo is haar eigen school ook nog niet vergeten, want ze was er dinsdag op bezoek.