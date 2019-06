Grote schade door inbraak in Appelscha, inbrekers zichtbaar op bewakingsbeelden

De politie is op zoek naar de daders van een inbraak in een bedrijf aan de Noorder Es in Appelscha, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat drie gemaskerde mannen om het bedrijfsgebouw heen liepen. Binnen hebben ze meerdere speelautomaten opengebroken en ze gingen ervandoor met veel geld.