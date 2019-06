Inwoners Gorredijk vieren 'overwinning': De Skâns blijft in het centrum

De raad van Opsterland nam maandagavond unaniem het besluit dat het plan voor de nieuwe multifunctionele accommodatie van de baan is. Nieuwbouw voor school De Treffer kan niet wachten, maar de onzekerheid over De Skâns is te groot.

Daarom geeft de raad alleen groen licht voor nieuwbouw van de school. Voorstanders van behoud van De Skâns in het centrum hebben daar jarenlang actie voor gevoerd. "Het resultaat is super", zegt actievoerder Henk Hoen. "Hier hebben we jarenlang voor gepleit."

Werknemers minder enthousiast

Werknemers van De Skâns zijn minder enthousiast. Het is niet duidelijk wat hun positie nu is. "Het is nu afwachten welke plannen er worden gemaakt", zegt directeur Atty Ekema van De Skâns. "De duidelijkheid ligt niet om de hoek. Ik krijg vragen over hoe het zit met de contracten." Wel lijkt het voortbestaan van De Skâns in elk geval veilig.