Verbinding in Prokkelweek: "Wij zijn ook gewoon mensen"

Marieke Vermaning is een van de deelnemers. Ze vindt de activiteiten prachtig. "Ik vind het heel leuk. Vaak wordt gezegd dat mensen met een beperking vreemd zijn. Maar nu zie je dat mensen met en zonder beperking met elkaar in contact komen. Zo kunnen we laten zien dat we gewoon redelijk normaal zijn", zegt Vermaning.

'Prokkelen' kan op verschillende gebieden: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, maar ook op school. De Prokkelweek is een initiatief van het CIOS en van Talant.