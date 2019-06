Friese familie Mulder mag voorlopig in Amerika blijven

De emigrantenfamilie Mulder mag voorlopig in Minnesota blijven. De oud-Akkrumers wonen al 18 jaar in de Verenigde Staten, maar kwamen in de problemen omdat oudste zoon Garion (21) vanwege zijn leeftijd het land uit moest. Hij kreeg eerder geen visum, maar kan nu wel met een studentenvisum de komende twee jaar terug naar Amerika, zo bevestigt Garion.