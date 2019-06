8 laatste tips voor een goede voorbereiding op de Fietselfstedentocht

Tip 1: eten, eten, eten en nog eens eten

Je vliegt, hebt het tempo erin en je voelt je net Pieter Weening. Maar dan opeens is het over, alle energie die je in je had, is weg. Het is de hongerklop die om de hoekt komt kijken. Die hongerklop is maar op één manier te voorkomen: eten, eten, eten en nog eens eten. Meteen in de eerste stad moet er een broodje naar binnen worden gewerkt. En ja, dat is niet prettig om 5.30 uur. En dan in Franeker weer, om 6.00 uur. Maar het moet, anders krijg je tussen Franeker en Holwerd die berucht hongerklop.

Dan nog even dit. Zoals ze altijd zeggen met heet weer, en dat geldt ook voor de Elfstedentocht: blijf doordrinken. Dan hebben wij het wel over water en andere alcoholvrije dranken, voor de duidelijkheid.