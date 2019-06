Minder bestrijdingsmiddelen in het water door droogte

Vanaf 2013 wordt er middels acht meetpunten bijgehouden welke en hoeveel bestrijdingsmiddelen er in het water zitten in Noordwest-Fryslân. Dat is een gebied waar vooral bouwboeren zitten. Vorig jaar werd er ineens veel minder aangetroffen. "Het zijn minder hoge pieken", legt Mattie de Vries van Wetterskip Fryslân uit.

En dat komt waarschijnlijk vooral door het droge weer. Daardoor zijn er minder middelen van het land de sloten in gespoeld. Dat is goed voor de natuur. "Dat is voor de ecologie van het water goed. Als zo'n norm wordt overschreden, gaan sommige beestjes of planten dood. In een volledige voedselketen is dat een slecht teken."