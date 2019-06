Bioboeren dienen verzoek om ontheffing fosfaatrechtenstelsel in bij minister Schouten

De biologische sector, die naar eigen zeggen bij uitstek volgen de principes van de kringlooplandbouw werkt, vindt het onterecht dat zij volop moet meebetalen aan het mest- en fosfaatoverschot, terwijl bioboeren daar geen schuld aan hebben.

Voorzitter van SOS-Bioboeren Nynke Oostra uit Jellum zegt in een reactie dat ze donderdag hun toekomst in de handen van de minister leggen. Volgens haar hebben de bioboeren de afgelopen maanden veel steun gekregen, ook uit Brussel. Ze hoopt dan ook dat minister Schouten het verzoek om ontheffing zal honoreren. Gebeurt dat niet, dan wordt er een rechtszaak gestart. Daarvoor werd in december een crowdfundingsactie opgezet.